Шакир Абдусатар улы
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Метрические книги мечети с. Малое Русаково
- ФИО
- Шакир Абдусатар улы
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- Кече Урсак-258б
- Роль персоны
- Свидетель
- Дата события
- 27.09.1894
- Духовное лицо
- мулла Абдугазиз Рахматулла улы
- Губерния прихода
- Казанская
- Уезд прихода
- Свияжский
- Место прихода
- Малое Русаково
- Условия брака
- 26 сум
- Полная запись МК
- Невеста: Хакима Фатхулла кызы
Бывший муж невесты: Идрис Абдулманнаф улы
Жених: Бурундук аул Биктахир Бадамшах улы
Отец жениха: Бадамшах
Представители невесты: Улуг Урсак аул Миннигази Биктимир улы
Представители жениха:
Свидетели невесты:
Свидетели жениха:
Свидетели: Анвариддин Абдугафар улы Шакир Абдусатар улы
- Комментарий
- второй брак
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- Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)
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