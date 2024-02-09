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Шакир Абдусатар улы

Из справочника
Метрические книги мечети с. Малое Русаково
ФИО
Шакир Абдусатар улы
Тип записи
о браке
Номер записи
Кече Урсак-258б
Роль персоны
Свидетель
Дата события
27.09.1894
Духовное лицо
мулла Абдугазиз Рахматулла улы
Губерния прихода
Казанская
Уезд прихода
Свияжский
Место прихода
Малое Русаково
Условия брака
26 сум
Полная запись МК
Невеста: Хакима Фатхулла кызы
Бывший муж невесты: Идрис Абдулманнаф улы
Жених: Бурундук аул Биктахир Бадамшах улы
Отец жениха: Бадамшах
Представители невесты: Улуг Урсак аул Миннигази Биктимир улы
Представители жениха:
Свидетели невесты:
Свидетели жениха:
Свидетели: Анвариддин Абдугафар улы Шакир Абдусатар улы
Комментарий
второй брак
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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