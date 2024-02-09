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Нажмиддин

Из справочника
Метрические книги мечети с. Малое Русаково
ФИО
Нажмиддин
Тип записи
о браке
Номер записи
Кече Урсак-174б
Роль персоны
Отец невесты
Дата события
02.03.1881
Духовное лицо
мулла Абдугазиз Рахматулла улы
Губерния прихода
Казанская
Уезд прихода
Свияжский
Место прихода
Малое Русаково
Условия брака
20 перин 15 сум
Полная запись МК
Невеста: Махируй Нажмиддин кызы
Отец невесты: Нажмиддин
Жених: Урта Балтай аул […] Ибниябин улы
Отец жениха: Ибниябин
Представители невесты: отец Нажмиддин Назир улы
Представители жениха:
Свидетели невесты:
Свидетели жениха:
Свидетели: Хамидулла Карей улы Губайдулла Рахматулла улы
Комментарий
холост
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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