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Галиулла Бикташ улы

Из справочника
Метрические книги мечети с. Малое Русаково
ФИО
Галиулла Бикташ улы
Тип записи
о браке
Номер записи
Кече Урсак-394б
Роль персоны
Свидетель
Дата события
11.04.1916
Духовное лицо
мулла Гирфан бин Минхажеддин
Губерния прихода
Казанская
Уезд прихода
Свияжский
Место прихода
Малое Русаково
Условия брака
91 сум
Полная запись МК
Невеста: Шамсеруй Минниулла кызы
Отец невесты: Минниулла Мингаш улы
Жених: Салимулла Халилулла улы
Отец жениха: Халилулла Хабибулла улы
Представители невесты: Миннигали Миннибай улы
Представители жениха: отец Халилулла Хабибулла улы
Свидетели невесты:
Свидетели жениха:
Свидетели: Галиулла Бикташ улы Гарифулла Захидулла улы
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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