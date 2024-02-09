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Садик Сиражеддин улы

Из справочника
Метрические книги мечети с. Малое Русаково
ФИО
Садик Сиражеддин улы
Тип записи
о браке
Номер записи
Кече Урсак-368б
Роль персоны
Представитель невесты
Дата события
13.10.1912
Духовное лицо
мулла Гирфан бин Минхажеддин
Губерния прихода
Казанская
Уезд прихода
Свияжский
Место прихода
Малое Русаково
Роль представляющего
старший брат матери
Условия брака
5 сум
Полная запись МК
Невеста: Миннихан Жамалиддин кызы
Отец невесты: Жамалиддин
Жених: Шахимардан Галиакбар улы
Отец жениха: Галиакбар Абдубасир улы
Представители невесты: старший брат матери Садик Сиражеддин улы
Представители жениха: отец Галиакбар Абдубасир улы
Свидетели невесты:
Свидетели жениха:
Свидетели: Салаватулла Мухаммадгали улы Садриддин Фасхуддин улы
Комментарий
у него второй брак жена умерла у нее второй муж умер
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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