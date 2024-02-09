Садик Сиражеддин улы
Из справочника
Метрические книги мечети с. Малое Русаково
- ФИО
- Садик Сиражеддин улы
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- Кече Урсак-368б
- Роль персоны
- Представитель невесты
- Дата события
- 13.10.1912
- Духовное лицо
- мулла Гирфан бин Минхажеддин
- Губерния прихода
- Казанская
- Уезд прихода
- Свияжский
- Место прихода
- Малое Русаково
- Роль представляющего
- старший брат матери
- Условия брака
- 5 сум
- Полная запись МК
- Невеста: Миннихан Жамалиддин кызы
Отец невесты: Жамалиддин
Жених: Шахимардан Галиакбар улы
Отец жениха: Галиакбар Абдубасир улы
Представители невесты: старший брат матери Садик Сиражеддин улы
Представители жениха: отец Галиакбар Абдубасир улы
Свидетели невесты:
Свидетели жениха:
Свидетели: Салаватулла Мухаммадгали улы Садриддин Фасхуддин улы
- Комментарий
- у него второй брак жена умерла у нее второй муж умер
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- Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)
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