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Бибифатима Абдугазиз кызы

Из справочника
Метрические книги мечети с. Малое Русаково
ФИО
Бибифатима Абдугазиз кызы
Тип записи
о браке
Номер записи
Кече Урсак-191б
Роль персоны
Невеста
Дата события
03.01.1883
Духовное лицо
мулла Абдугазиз Рахматулла улы
Губерния прихода
Казанская
Уезд прихода
Свияжский
Место прихода
Малое Русаково
Возраст (лет)
18
Условия брака
50 сум
Полная запись МК
Невеста: Бибифатима Абдугазиз кызы
Отец невесты: Абдугазиз
Жених: Карамазар аул мулла Нурмухаммад Халид улы
Отец жениха: Нурмухаммад Халид
Представители невесты: отец Абдугазиз Рахматулла улы
Представители жениха:
Свидетели невесты:
Свидетели жениха:
Свидетели: Гатаулла Сайфиддин улы Жамалиддин Абдугазиз улы
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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