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Халилулла Хабибулла улы

Из справочника
Метрические книги мечети с. Малое Русаково
ФИО
Халилулла Хабибулла улы
Тип записи
о браке
Номер записи
Кече Урсак-367б
Роль персоны
Свидетель
Дата события
31.05.1912
Духовное лицо
мулла Гирфан бин Минхажеддин
Губерния прихода
Казанская
Уезд прихода
Свияжский
Место прихода
Малое Русаково
Условия брака
5 сум
Полная запись МК
Невеста: Бибимахфуза Захидулла кызы
Отец невесты: Захидулла Мингаш улы
Жених: Улуг Урсак аул Хадиятулла Бикбатыр улы
Отец жениха: Бикбатыр Мингаш улы
Представители невесты: брат Шахиахмад Захидулла улы
Представители жениха:
Свидетели невесты:
Свидетели жениха:
Свидетели: Улуг Урсак аул Абдухалил Абдукарим улы Халилулла Хабибулла улы
Комментарий
у обоих второй брак
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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