Халилулла Хабибулла улы
Из справочника
Метрические книги мечети с. Малое Русаково
- ФИО
- Халилулла Хабибулла улы
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- Кече Урсак-367б
- Роль персоны
- Свидетель
- Дата события
- 31.05.1912
- Духовное лицо
- мулла Гирфан бин Минхажеддин
- Губерния прихода
- Казанская
- Уезд прихода
- Свияжский
- Место прихода
- Малое Русаково
- Условия брака
- 5 сум
- Полная запись МК
- Невеста: Бибимахфуза Захидулла кызы
Отец невесты: Захидулла Мингаш улы
Жених: Улуг Урсак аул Хадиятулла Бикбатыр улы
Отец жениха: Бикбатыр Мингаш улы
Представители невесты: брат Шахиахмад Захидулла улы
Представители жениха:
Свидетели невесты:
Свидетели жениха:
Свидетели: Улуг Урсак аул Абдухалил Абдукарим улы Халилулла Хабибулла улы
- Комментарий
- у обоих второй брак
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- Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)
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