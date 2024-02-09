Мисар Вахид улы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМисар Вахид улы

Мисар Вахид улы

Из справочника
Метрические книги мечети с. Малое Русаково
ФИО
Мисар Вахид улы
Тип записи
о браке
Номер записи
Кече Урсак-335б
Роль персоны
Свидетель
Дата события
14.04.1908
Духовное лицо
мулла Абдугазиз Рахматулла улы
Губерния прихода
Казанская
Уезд прихода
Свияжский
Место прихода
Малое Русаково
Полная запись МК
Невеста: Хуснируй Минниулла кызы
Отец невесты: Минниулла Шамсиддин улы
Жених: Улуг Урсак аул Садриддин Шарафиддин улы
Отец жениха: Шарафиддин
Представители невесты: отец Минниулла Шамсиддин улы
Представители жениха:
Свидетели невесты:
Свидетели жениха:
Свидетели: Мисар Вахид улы Садик Гали улы
Комментарий
у него третий у нее второй брак
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close