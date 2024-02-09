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Биктимир Гаид улы

Из справочника
Метрические книги мечети с. Малое Русаково
ФИО
Биктимир Гаид улы
Тип записи
о браке
Номер записи
Кече Урсак-33б
Роль персоны
Жених
Дата события
30.10.1841
Духовное лицо
имам Абдужамиль Дамин улы
Губерния прихода
Казанская
Уезд прихода
Свияжский
Место прихода
Малое Русаково
Возраст (лет)
20
Условия брака
150 рублей
Полная запись МК
Невеста: Хабиба Бикмулла кызы
Отец невесты: Бикмулла
Жених: Юкари Индержи аул Биктимир Гаид улы
Отец жениха: Гаид
Представители невесты: отец Бикмулла Абдурашид улы
Представители жениха: Гаид Рахманкул улы
Свидетели невесты:
Свидетели жениха:
Свидетели: Бикмай Сылу улы Иштуган Бикмет улы
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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