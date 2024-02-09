Биктимир Гаид улы
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Метрические книги мечети с. Малое Русаково
- ФИО
- Биктимир Гаид улы
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- Кече Урсак-33б
- Роль персоны
- Жених
- Дата события
- 30.10.1841
- Духовное лицо
- имам Абдужамиль Дамин улы
- Губерния прихода
- Казанская
- Уезд прихода
- Свияжский
- Место прихода
- Малое Русаково
- Возраст (лет)
- 20
- Условия брака
- 150 рублей
- Полная запись МК
- Невеста: Хабиба Бикмулла кызы
Отец невесты: Бикмулла
Жених: Юкари Индержи аул Биктимир Гаид улы
Отец жениха: Гаид
Представители невесты: отец Бикмулла Абдурашид улы
Представители жениха: Гаид Рахманкул улы
Свидетели невесты:
Свидетели жениха:
Свидетели: Бикмай Сылу улы Иштуган Бикмет улы
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- Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)
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