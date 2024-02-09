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Сахабиддин Шахимардан улы

Из справочника
Метрические книги мечети с. Малое Русаково
ФИО
Сахабиддин Шахимардан улы
Тип записи
о браке
Номер записи
Кече Урсак-384б
Роль персоны
Жених
Дата события
24.11.1913
Духовное лицо
мулла Гирфан бин Минхажеддин
Губерния прихода
Казанская
Уезд прихода
Свияжский
Место прихода
Малое Русаково
Возраст (лет)
28
Условия брака
45 сум
Полная запись МК
Невеста: Бибикамила Ахмадулла кызы
Отец невесты: Ахмадулла Бикмухаммад улы
Жених: Муралей аул Сахабиддин Шахимардан улы
Отец жениха: Шахимардан Амирхан улы
Представители невесты: старший брат Рахматулла Бикмухаммад улы
Представители жениха: отец Шахимардан Амирхан улы
Свидетели невесты:
Свидетели жениха:
Свидетели: Муралей аул Насриддин Сиражеддин улы Нургали Миннигали улы
Комментарий
у обоих первый брак
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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