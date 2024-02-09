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Хакима Губайдулла кызы

Из справочника
Метрические книги мечети с. Малое Русаково
ФИО
Хакима Губайдулла кызы
Тип записи
о браке
Номер записи
Кече Урсак-75б
Роль персоны
Невеста
Дата события
02.03.1856
Духовное лицо
имам мулла Абдужамиль Дамин улы
Губерния прихода
Казанская
Уезд прихода
Свияжский
Место прихода
Малое Русаково
Возраст (лет)
21
Условия брака
200 сум
Полная запись МК
Невеста: Хакима Губайдулла кызы
Отец невесты: Губайдулла
Жених: Индержи аул Тимирбатыр Валиша улы
Отец жениха: Валиша
Представители невесты: отец Губайдулла Халид улы
Представители жениха: отец Валиша
Свидетели невесты:
Свидетели жениха:
Свидетели: Изатулла Халид улы Мухаммадей Файзулла улы Мухаммадали Байтеряк улы
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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