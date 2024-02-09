Хакима Губайдулла кызы
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Метрические книги мечети с. Малое Русаково
- ФИО
- Хакима Губайдулла кызы
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- Кече Урсак-75б
- Роль персоны
- Невеста
- Дата события
- 02.03.1856
- Духовное лицо
- имам мулла Абдужамиль Дамин улы
- Губерния прихода
- Казанская
- Уезд прихода
- Свияжский
- Место прихода
- Малое Русаково
- Возраст (лет)
- 21
- Условия брака
- 200 сум
- Полная запись МК
- Невеста: Хакима Губайдулла кызы
Отец невесты: Губайдулла
Жених: Индержи аул Тимирбатыр Валиша улы
Отец жениха: Валиша
Представители невесты: отец Губайдулла Халид улы
Представители жениха: отец Валиша
Свидетели невесты:
Свидетели жениха:
Свидетели: Изатулла Халид улы Мухаммадей Файзулла улы Мухаммадали Байтеряк улы
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