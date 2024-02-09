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Абдухалик Бикмирза улы

Из справочника
Метрические книги мечети с. Малое Русаково
ФИО
Абдухалик Бикмирза улы
Тип записи
о браке
Номер записи
Кече Урсак-331б
Роль персоны
Свидетель
Дата события
29.10.1907
Духовное лицо
мулла Абдугазиз Рахматулла улы
Губерния прихода
Казанская
Уезд прихода
Свияжский
Место прихода
Малое Русаково
Условия брака
15 сум
Полная запись МК
Невеста: Бибихадича Гинаятулла кызы
Отец невесты: Гиниаятулла
Жених: Насриддин Камалиддин улы
Отец жениха: Камалиддин
Представители невесты: отец Гиниаятулла
Представители жениха: отец Камалиддин Галимбек улы
Свидетели невесты:
Свидетели жениха:
Свидетели: Абдухалик Бикмирза улы Мухаммадзориф Мухаммадфайз улы
Комментарий
у обоих первый брак
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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