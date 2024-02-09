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Махбубкамал Зайнулла кызы

Из справочника
Метрические книги мечети с. Малое Русаково
ФИО
Махбубкамал Зайнулла кызы
Тип записи
о рождении
Номер записи
Кече Урсак-952р
Роль персоны
Мать
Дата события
09.11.1903
Духовное лицо
указной имам мулла Абдугазиз Рахматулла улы, Шигабутдин мулла Абдулгазиз улы
Губерния прихода
Казанская
Уезд прихода
Свияжский
Место прихода
Малое Русаково
Полная запись МК
Ребенок: Гульжамал Хайрулла кызы
Отец: Хайрулла Исмагил улы
Мать: Махбубкамал Зайнулла кызы
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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