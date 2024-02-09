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Мухаммадшакир Файзи улы

Из справочника
Метрические книги мечети с. Малое Русаково
ФИО
Мухаммадшакир Файзи улы
Тип записи
о рождении
Номер записи
Кече Урсак-834р
Роль персоны
Отец
Дата события
09.05.1897
Духовное лицо
указной имам мулла Абдугазиз Рахматулла улы, Шигабутдин мулла Абдулгазиз улы
Губерния прихода
Казанская
Уезд прихода
Свияжский
Место прихода
Малое Русаково
Полная запись МК
Ребенок: Гильман Мухаммадшакир улы
Отец: Мухаммадшакир Файзи улы
Мать: Мехрижамал
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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