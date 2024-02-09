Хаснижамал Идрис кызы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХаснижамал Идрис кызы

Хаснижамал Идрис кызы

Из справочника
Метрические книги мечети с. Малое Русаково
ФИО
Хаснижамал Идрис кызы
Тип записи
о браке
Номер записи
Кече Урсак-172б
Роль персоны
Невеста
Дата события
22.02.1881
Духовное лицо
мулла Абдугазиз Рахматулла улы
Губерния прихода
Казанская
Уезд прихода
Свияжский
Место прихода
Малое Русаково
Возраст (лет)
26
Условия брака
20 перин лошадь 25 коров 10 сум
Полная запись МК
Невеста: Хаснижамал Идрис кызы
Отец невесты: Идрис
Жених: Курмаш аул Таджиддин Багауддин улы
Отец жениха: Багауддин
Представители невесты: отец Идрис Абдулман улы
Представители жениха:
Свидетели невесты:
Свидетели жениха:
Свидетели: Хусниддин Мухаммаддияр улы Миннигали Абдунасир улы
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close