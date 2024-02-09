Хаснижамал Идрис кызы
Из справочника
Метрические книги мечети с. Малое Русаково
- ФИО
- Хаснижамал Идрис кызы
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- Кече Урсак-172б
- Роль персоны
- Невеста
- Дата события
- 22.02.1881
- Духовное лицо
- мулла Абдугазиз Рахматулла улы
- Губерния прихода
- Казанская
- Уезд прихода
- Свияжский
- Место прихода
- Малое Русаково
- Возраст (лет)
- 26
- Условия брака
- 20 перин лошадь 25 коров 10 сум
- Полная запись МК
- Невеста: Хаснижамал Идрис кызы
Отец невесты: Идрис
Жених: Курмаш аул Таджиддин Багауддин улы
Отец жениха: Багауддин
Представители невесты: отец Идрис Абдулман улы
Представители жениха:
Свидетели невесты:
Свидетели жениха:
Свидетели: Хусниддин Мухаммаддияр улы Миннигали Абдунасир улы
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.