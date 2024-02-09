Мухаммадкарим
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Метрические книги мечети с. Малое Русаково
- ФИО
- Мухаммадкарим
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- Кече Урсак-163б
- Роль персоны
- Отец жениха
- Дата события
- 11.02.1880
- Духовное лицо
- имам Абдугазиз Рахматулла улы
- Губерния прихода
- Казанская
- Уезд прихода
- Свияжский
- Место прихода
- Малое Русаково
- Условия брака
- 20 сум
- Полная запись МК
- Невеста: Гильмижамал Тимиргали кызы
Жених: Улуг Урсак аул Шарафиддин Мухаммадкарим улы
Отец жениха: Мухаммадкарим
Представители невесты: старший брат Нигматулла Тимиргали улы
Представители жениха: старший брат Мухаммадгалим Мухаммадгерей улы
Свидетели невесты:
Свидетели жениха:
Свидетели: Ахмаджан Ахмадей улы Сайфиддин Гадельша улы
- Комментарий
- холост
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- Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)
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