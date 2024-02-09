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Мухаммадкарим

Из справочника
Метрические книги мечети с. Малое Русаково
ФИО
Мухаммадкарим
Тип записи
о браке
Номер записи
Кече Урсак-163б
Роль персоны
Отец жениха
Дата события
11.02.1880
Духовное лицо
имам Абдугазиз Рахматулла улы
Губерния прихода
Казанская
Уезд прихода
Свияжский
Место прихода
Малое Русаково
Условия брака
20 сум
Полная запись МК
Невеста: Гильмижамал Тимиргали кызы
Жених: Улуг Урсак аул Шарафиддин Мухаммадкарим улы
Отец жениха: Мухаммадкарим
Представители невесты: старший брат Нигматулла Тимиргали улы
Представители жениха: старший брат Мухаммадгалим Мухаммадгерей улы
Свидетели невесты:
Свидетели жениха:
Свидетели: Ахмаджан Ахмадей улы Сайфиддин Гадельша улы
Комментарий
холост
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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