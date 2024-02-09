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Хубжамал Вали кызы

Из справочника
Метрические книги мечети с. Малое Русаково
ФИО
Хубжамал Вали кызы
Тип записи
о браке
Номер записи
Кече Урсак-371б
Роль персоны
Невеста
Дата события
14.12.1912
Духовное лицо
мулла Гирфан бин Минхажеддин
Губерния прихода
Казанская
Уезд прихода
Свияжский
Место прихода
Малое Русаково
Возраст (лет)
23
Условия брака
10 сум
Полная запись МК
Невеста: Хубжамал Вали кызы
Отец невесты: Вали Юсуф улы
Жених: Балтай аул Мухаммадвали Масагид улы
Отец жениха: Масагид Мавлуд улы
Представители невесты: отец Вали Юсуф улы
Представители жениха: отец Масагид Мавлуд улы
Свидетели невесты:
Свидетели жениха:
Свидетели: Урта Балтай аул Низамиддин Салахуддин улы оттуда же Гайнуддин Шамсиддин улы
Комментарий
у него первый у нее второй брак разведена
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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