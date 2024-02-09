Хубжамал Вали кызы
Из справочника
Метрические книги мечети с. Малое Русаково
- ФИО
- Хубжамал Вали кызы
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- Кече Урсак-371б
- Роль персоны
- Невеста
- Дата события
- 14.12.1912
- Духовное лицо
- мулла Гирфан бин Минхажеддин
- Губерния прихода
- Казанская
- Уезд прихода
- Свияжский
- Место прихода
- Малое Русаково
- Возраст (лет)
- 23
- Условия брака
- 10 сум
- Полная запись МК
- Невеста: Хубжамал Вали кызы
Отец невесты: Вали Юсуф улы
Жених: Балтай аул Мухаммадвали Масагид улы
Отец жениха: Масагид Мавлуд улы
Представители невесты: отец Вали Юсуф улы
Представители жениха: отец Масагид Мавлуд улы
Свидетели невесты:
Свидетели жениха:
Свидетели: Урта Балтай аул Низамиддин Салахуддин улы оттуда же Гайнуддин Шамсиддин улы
- Комментарий
- у него первый у нее второй брак разведена
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- Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)
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