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Батырбай

Из справочника
Метрические книги мечети с. Малое Русаково
ФИО
Батырбай
Тип записи
о браке
Номер записи
Кече Урсак-223б
Роль персоны
Отец жениха
Дата события
06.04.1887
Духовное лицо
мулла Абдугазиз Рахматулла улы
Губерния прихода
Казанская
Уезд прихода
Свияжский
Место прихода
Малое Русаково
Условия брака
61 сум
Полная запись МК
Невеста: Гайнаваль Жамаллидин кызы
Отец невесты: Жамалиддин Назир улы
Жених: Улуг Урсак аул Гимран Батырбай улы
Отец жениха: Батырбай
Представители невесты: отец Жамалиддин Назир улы
Представители жениха: отец Батырбай Мингаш улы
Свидетели невесты: Хусамиддин Назир улы Шарафиддин Таджиддин улы
Свидетели жениха: Захидулла Мухаммадгалим улы Нажмиддин Назир улы
Свидетели:
Комментарий
первый брак
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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