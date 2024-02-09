Батырбай
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Метрические книги мечети с. Малое Русаково
- ФИО
- Батырбай
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- Кече Урсак-223б
- Роль персоны
- Отец жениха
- Дата события
- 06.04.1887
- Духовное лицо
- мулла Абдугазиз Рахматулла улы
- Губерния прихода
- Казанская
- Уезд прихода
- Свияжский
- Место прихода
- Малое Русаково
- Условия брака
- 61 сум
- Полная запись МК
- Невеста: Гайнаваль Жамаллидин кызы
Отец невесты: Жамалиддин Назир улы
Жених: Улуг Урсак аул Гимран Батырбай улы
Отец жениха: Батырбай
Представители невесты: отец Жамалиддин Назир улы
Представители жениха: отец Батырбай Мингаш улы
Свидетели невесты: Хусамиддин Назир улы Шарафиддин Таджиддин улы
Свидетели жениха: Захидулла Мухаммадгалим улы Нажмиддин Назир улы
Свидетели:
- Комментарий
- первый брак
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- Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)
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