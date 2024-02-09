Ахмаджан Мухаммадкул улы
Из справочника
Метрические книги мечети с. Малое Русаково
- ФИО
- Ахмаджан Мухаммадкул улы
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- Кече Урсак-266б
- Роль персоны
- Свидетель
- Дата события
- 21.12.1895
- Духовное лицо
- мулла Абдугазиз Рахматулла улы
- Губерния прихода
- Казанская
- Уезд прихода
- Свияжский
- Место прихода
- Малое Русаково
- Условия брака
- 10 сум
- Полная запись МК
- Невеста: Бибисафура Мухаммадгалим кызы
Отец невесты: Мухаммадгалим Абдунасир улы
Жених: Шуширма аул Абдукадир Жазибек улы
Отец жениха: Жазибек Тимур улы
Представители невесты: отец Мухаммадгалим Абдунасир улы
Представители жениха: отец Жазибек Тимур улы
Свидетели невесты:
Свидетели жениха:
Свидетели: Шуширма аул Ахмаджан Мухаммадкул улы Мухаммадшах Мухаммаджан улы
- Комментарий
- у обоих первый брак
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- Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)
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