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Ахмаджан Мухаммадкул улы

Из справочника
Метрические книги мечети с. Малое Русаково
ФИО
Ахмаджан Мухаммадкул улы
Тип записи
о браке
Номер записи
Кече Урсак-266б
Роль персоны
Свидетель
Дата события
21.12.1895
Духовное лицо
мулла Абдугазиз Рахматулла улы
Губерния прихода
Казанская
Уезд прихода
Свияжский
Место прихода
Малое Русаково
Условия брака
10 сум
Полная запись МК
Невеста: Бибисафура Мухаммадгалим кызы
Отец невесты: Мухаммадгалим Абдунасир улы
Жених: Шуширма аул Абдукадир Жазибек улы
Отец жениха: Жазибек Тимур улы
Представители невесты: отец Мухаммадгалим Абдунасир улы
Представители жениха: отец Жазибек Тимур улы
Свидетели невесты:
Свидетели жениха:
Свидетели: Шуширма аул Ахмаджан Мухаммадкул улы Мухаммадшах Мухаммаджан улы
Комментарий
у обоих первый брак
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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