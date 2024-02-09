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Хамидулла

Из справочника
Метрические книги мечети с. Малое Русаково
ФИО
Хамидулла
Тип записи
о браке
Номер записи
Кече Урсак-233б
Роль персоны
Отец жениха
Дата события
03.02.1890
Духовное лицо
мулла Абдугазиз Рахматулла улы
Губерния прихода
Казанская
Уезд прихода
Свияжский
Место прихода
Малое Русаково
Условия брака
10 сум
Полная запись МК
Невеста: Сахибжамал Гибадулла кызы
Отец невесты: Гибадулла
Жених: Урта Балтай аул Бадриддин Хамидулла улы
Отец жениха: Хамидулла
Представители невесты: отчим Гисматулла Изатулла улы
Представители жениха: отец Хамидулла Рахматулла улы
Свидетели невесты: Ахмадгерей Багауддин улы Биктимир Абдунасир улы
Свидетели жениха: Шахидулла Рахматулла улы Мухаммадзориф Фазлулла улы
Свидетели:
Комментарий
у обоих первый брак
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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