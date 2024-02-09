Хамидулла
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Метрические книги мечети с. Малое Русаково
- ФИО
- Хамидулла
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- Кече Урсак-233б
- Роль персоны
- Отец жениха
- Дата события
- 03.02.1890
- Духовное лицо
- мулла Абдугазиз Рахматулла улы
- Губерния прихода
- Казанская
- Уезд прихода
- Свияжский
- Место прихода
- Малое Русаково
- Условия брака
- 10 сум
- Полная запись МК
- Невеста: Сахибжамал Гибадулла кызы
Отец невесты: Гибадулла
Жених: Урта Балтай аул Бадриддин Хамидулла улы
Отец жениха: Хамидулла
Представители невесты: отчим Гисматулла Изатулла улы
Представители жениха: отец Хамидулла Рахматулла улы
Свидетели невесты: Ахмадгерей Багауддин улы Биктимир Абдунасир улы
Свидетели жениха: Шахидулла Рахматулла улы Мухаммадзориф Фазлулла улы
Свидетели:
- Комментарий
- у обоих первый брак
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- Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)
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