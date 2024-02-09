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Шамсиддин Мухаммаддияр улы

Из справочника
Метрические книги мечети с. Малое Русаково
ФИО
Шамсиддин Мухаммаддияр улы
Тип записи
о браке
Номер записи
Кече Урсак-262б
Роль персоны
Представитель невесты
Дата события
20.06.1895
Духовное лицо
мулла Абдугазиз Рахматулла улы
Губерния прихода
Казанская
Уезд прихода
Свияжский
Место прихода
Малое Русаково
Роль представляющего
отец
Условия брака
7 сум
Полная запись МК
Невеста: Бибивасифа Шамсиддин кызы
Отец невесты: Шамсиддин Мухаммаддияр улы
Жених: Шамбалыкчи аул Фатхулла Тухфатулла улы
Отец жениха: Тухфатулла Курбангали улы
Представители невесты: отец Шамсиддин Мухаммаддияр улы
Представители жениха: отец Тухфатулла Курбангали улы
Свидетели невесты:
Свидетели жениха:
Свидетели: Абдували Юсуф улы Багауддин Хусниддин улы
Комментарий
у обоих второй брак
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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