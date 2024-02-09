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Салаватулла Мухаммадгали улы

Из справочника
Метрические книги мечети с. Малое Русаково
ФИО
Салаватулла Мухаммадгали улы
Тип записи
о браке
Номер записи
Кече Урсак-376б
Роль персоны
Свидетель
Дата события
03.02.1913
Духовное лицо
мулла Гирфан бин Минхажеддин
Губерния прихода
Казанская
Уезд прихода
Свияжский
Место прихода
Малое Русаково
Условия брака
121 сум
Полная запись МК
Невеста: Гайнихаят Манаф кызы
Отец невесты: Манаф Ахмади улы
Жених: Юкари Индержи аул Гайнуддин Сайфиддин улы
Отец жениха: Сайфиддин Фахриддин улы
Представители невесты: отец Манаф Ахмади улы
Представители жениха: отец Сайфиддин Фахриддин улы
Свидетели невесты:
Свидетели жениха:
Свидетели: Заки Хамидулла улы Салаватулла Мухаммадгали улы
Комментарий
у него второй брак с первой женой разведен у нее первый
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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