Салаватулла Мухаммадгали улы
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Метрические книги мечети с. Малое Русаково
- ФИО
- Салаватулла Мухаммадгали улы
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- Кече Урсак-376б
- Роль персоны
- Свидетель
- Дата события
- 03.02.1913
- Духовное лицо
- мулла Гирфан бин Минхажеддин
- Губерния прихода
- Казанская
- Уезд прихода
- Свияжский
- Место прихода
- Малое Русаково
- Условия брака
- 121 сум
- Полная запись МК
- Невеста: Гайнихаят Манаф кызы
Отец невесты: Манаф Ахмади улы
Жених: Юкари Индержи аул Гайнуддин Сайфиддин улы
Отец жениха: Сайфиддин Фахриддин улы
Представители невесты: отец Манаф Ахмади улы
Представители жениха: отец Сайфиддин Фахриддин улы
Свидетели невесты:
Свидетели жениха:
Свидетели: Заки Хамидулла улы Салаватулла Мухаммадгали улы
- Комментарий
- у него второй брак с первой женой разведен у нее первый
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- Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)
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