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Миннижамал Абдугани кызы

Из справочника
Метрические книги мечети с. Малое Русаково
ФИО
Миннижамал Абдугани кызы
Тип записи
о рождении
Номер записи
Кече Урсак-942р
Роль персоны
Мать
Дата события
08.04.1903
Духовное лицо
указной имам мулла Абдугазиз Рахматулла улы, Шигабутдин мулла Абдулгазиз улы
Губерния прихода
Казанская
Уезд прихода
Свияжский
Место прихода
Малое Русаково
Полная запись МК
Ребенок: Багауддин Абдужабар улы
Отец: Абдужабар Бикбулат улы
Мать: Миннижамал Абдугани кызы
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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