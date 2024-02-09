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Хайрулла Исмагил улы

Из справочника
Метрические книги мечети с. Малое Русаково
ФИО
Хайрулла Исмагил улы
Пол
Ж
Тип записи
о смерти
Номер записи
Кече Урсак-707у
Роль персоны
Отец умерш.
Дата события
07.04.1912
Духовное лицо
имам хатыб Гирфан Минхажеддин Минхажеддинов
Губерния прихода
Казанская
Уезд прихода
Свияжский
Место прихода
Малое Русаково
Возраст (лет)
1
Полная запись МК
Умерш.: Ахликамал Хайрулла кызы
Отец умерш.: Хайрулла Исмагил улы
Причина
от коклюша
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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