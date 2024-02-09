Иманулла Хамидулла улы
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Метрические книги мечети с. Малое Русаково
- ФИО
- Иманулла Хамидулла улы
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- Кече Урсак-245б
- Роль персоны
- Свидетель невесты
- Дата события
- 10.07.1891
- Духовное лицо
- мулла Абдугазиз Рахматулла улы
- Губерния прихода
- Казанская
- Уезд прихода
- Свияжский
- Место прихода
- Малое Русаково
- Условия брака
- 46 сум
- Полная запись МК
- Невеста: Миннижамал Мухаммадвафа кызы
Отец невесты: Мухаммадвафа Абдунасир улы
Жених: Юкари Индержи аул Ахмаджан Мухаммадей улы
Отец жениха: Мухаммадей
Представители невесты: Мухаммадшах Мухаммадвафа улы
Представители жениха: Мухаммадей Ахмадей улы
Свидетели невесты: Тимирхан Сайфулла улы Иманулла Хамидулла улы
Свидетели жениха: Биктахир Бикташ улы Сиражиддин Ахмадей улы
Свидетели:
- Комментарий
- первый брак
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- Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)
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