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Иманулла Хамидулла улы

Из справочника
Метрические книги мечети с. Малое Русаково
ФИО
Иманулла Хамидулла улы
Тип записи
о браке
Номер записи
Кече Урсак-245б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
10.07.1891
Духовное лицо
мулла Абдугазиз Рахматулла улы
Губерния прихода
Казанская
Уезд прихода
Свияжский
Место прихода
Малое Русаково
Условия брака
46 сум
Полная запись МК
Невеста: Миннижамал Мухаммадвафа кызы
Отец невесты: Мухаммадвафа Абдунасир улы
Жених: Юкари Индержи аул Ахмаджан Мухаммадей улы
Отец жениха: Мухаммадей
Представители невесты: Мухаммадшах Мухаммадвафа улы
Представители жениха: Мухаммадей Ахмадей улы
Свидетели невесты: Тимирхан Сайфулла улы Иманулла Хамидулла улы
Свидетели жениха: Биктахир Бикташ улы Сиражиддин Ахмадей улы
Свидетели:
Комментарий
первый брак
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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