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Гисматулла Мухаммад улы

Из справочника
Метрические книги мечети с. Малое Русаково
ФИО
Гисматулла Мухаммад улы
Пол
М
Тип записи
о смерти
Номер записи
Кече Урсак-736у
Роль персоны
Умерш.
Дата события
05.04.1916
Духовное лицо
имам хатыб Гирфан Минхажеддин Минхажеддинов
Губерния прихода
Казанская
Уезд прихода
Свияжский
Место прихода
Малое Русаково
Возраст (лет)
26
Полная запись МК
Умерш.: Гисматулла Мухаммад улы
Отец умерш.: Мухаммад Рахматулла улы
Причина
от чахотки
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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