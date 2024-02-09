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Мархабия Илмет кызы

Из справочника
Метрические книги мечети с. Малое Русаково
ФИО
Мархабия Илмет кызы
Тип записи
о браке
Номер записи
Кече Урсак-58б
Роль персоны
Невеста
Дата события
22.01.1849
Духовное лицо
имам Абдужамиль Дамин улы
Губерния прихода
Казанская
Уезд прихода
Свияжский
Место прихода
Малое Русаково
Возраст (лет)
28
Условия брака
100 рублей
Полная запись МК
Невеста: Мархабия Илмет кызы
Жених: Таджиддин Назир улы
Отец жениха: Назир
Представители невесты: старший брат Абдукай Илмет улы
Представители жениха:
Свидетели невесты:
Свидетели жениха:
Свидетели: Маматаш аул Сайфулла Шариф улы Гибадулла Халид улы
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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