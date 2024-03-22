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Ихсан

Из справочника
Метрические книги мечети с. Малое Русаково
ФИО
Ихсан
Тип записи
о браке
Номер записи
Кече Урсак-70б
Роль персоны
Отец жениха
Дата события
10.10.1853
Духовное лицо
имам мулла Абдужамиль Дамин улы
Губерния прихода
Казанская
Уезд прихода
Свияжский
Место прихода
Малое Русаково
Условия брака
100 сум
Полная запись МК
Невеста: Габида Абулхан кызы
Жених: Юкари Андуч аул Исмагил Ихсан улы
Отец жениха: Ихсан
Представители невесты:
Представители жениха:
Свидетели невесты:
Свидетели жениха:
Свидетели: Алмухаммад Абулхан улы Аюб Гали улы
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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