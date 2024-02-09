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Хайрулла Валиулла улы

Из справочника
Метрические книги мечети с. Малое Русаково
ФИО
Хайрулла Валиулла улы
Тип записи
о браке
Номер записи
Кече Урсак-315б
Роль персоны
Жених
Дата события
27.03.1905
Духовное лицо
мулла Абдугазиз Рахматулла улы
Губерния прихода
Казанская
Уезд прихода
Свияжский
Место прихода
Малое Русаково
Возраст (лет)
28
Условия брака
15 сум
Полная запись МК
Невеста: Сахибкамал Халид кызы
Отец невесты: Халид Сабит улы
Жених: Улуг Урсак аул Хайрулла Валиулла улы
Отец жениха: Валиулла
Представители невесты: отец Халид Сабит улы
Представители жениха:
Свидетели невесты:
Свидетели жениха:
Свидетели: Садик Гали улы Абдужалил Насир улы
Комментарий
у него второй у нее первый брак
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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