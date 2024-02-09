Жафар Мингуш улы
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Метрические книги мечети с. Малое Русаково
- ФИО
- Жафар Мингуш улы
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- Кече Урсак-86б
- Роль персоны
- Воспитатель
- Дата события
- 03.02.1866
- Духовное лицо
- указной имам мулла Кече Урсак аула Абдугазиз Рахматулла улы
- Губерния прихода
- Казанская
- Уезд прихода
- Свияжский
- Место прихода
- Малое Русаково
- Условия брака
- 15 танга
- Полная запись МК
- Невеста: Бибикамал Сабит кызы
Отец невесты: Сабит
Воспитатель невесты: Жафар Мингуш улы
Жених: Урта Балтай аул Жиханшах Мухаммадшах улы
Отец жениха: Мухаммадшах
Представители невесты: отец Сабит брат Валид Калмет улыЖагфар Мингуш улы
Представители жениха: отец Мухаммадшах Назирша улы
Свидетели невесты:
Свидетели жениха:
Свидетели: Биктимир Бикмамет улы Мингуш Ишкиния улы
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- Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)
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