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Жафар Мингуш улы

Из справочника
Метрические книги мечети с. Малое Русаково
ФИО
Жафар Мингуш улы
Тип записи
о браке
Номер записи
Кече Урсак-86б
Роль персоны
Воспитатель
Дата события
03.02.1866
Духовное лицо
указной имам мулла Кече Урсак аула Абдугазиз Рахматулла улы
Губерния прихода
Казанская
Уезд прихода
Свияжский
Место прихода
Малое Русаково
Условия брака
15 танга
Полная запись МК
Невеста: Бибикамал Сабит кызы
Отец невесты: Сабит
Воспитатель невесты: Жафар Мингуш улы
Жених: Урта Балтай аул Жиханшах Мухаммадшах улы
Отец жениха: Мухаммадшах
Представители невесты: отец Сабит брат Валид Калмет улыЖагфар Мингуш улы
Представители жениха: отец Мухаммадшах Назирша улы
Свидетели невесты:
Свидетели жениха:
Свидетели: Биктимир Бикмамет улы Мингуш Ишкиния улы
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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