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Таджиддин Бикбулат улы

Из справочника
Метрические книги с. Малое Русаково
ФИО
Таджиддин Бикбулат улы
Тип записи
о браке
Номер записи
Кече Урсак-257б
Роль персоны
Представитель жениха
Дата события
07.01.1894
Духовное лицо
мулла Абдугазиз Рахматулла улы
Губерния прихода
Казанская
Уезд прихода
Свияжский
Место прихода
Малое Русаково
Роль представляющего
отец
Условия брака
31 сум
Полная запись МК
Невеста: Миннижамал Сиражиддин кызы
Отец невесты: Сиражиддин Назир улы
Жених: Индержи аул Таджиддин Бикбулат улы
Отец жениха: Бикбулат
Представители невесты: брат Мухаммадсадик Сиражиддин улы
Представители жениха: отец Таджиддин Бикбулат улы
Свидетели невесты:
Свидетели жениха:
Свидетели: Хамидулла Мингульбай улы Габид Абдужамиль улы
Комментарий
у обоих первый брак
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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