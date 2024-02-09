Абдували Абдунасир улы
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Метрические книги с. Малое Русаково
- ФИО
- Абдували Абдунасир улы
- Тип записи
- о разводе
- Номер записи
- Кече Урсак-75рв
- Роль персоны
- Свидетель
- Дата события
- 08.07.1909
- Духовное лицо
- мулла Шихабиддин Рахматуллин
- Губерния прихода
- Казанская
- Уезд прихода
- Свияжский
- Место прихода
- Малое Русаково
- Полная запись МК
- Разводящийся: Миннигали Афлатун улы
Разводящаяся: Зайнаб Хайрулла кызы
Свидетели: Абдували Абдунасир улы Миннигали Гайнулла улы
- Причина
- по причине отсутствия средств и утраты любви
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- Источник
- Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)
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