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Абдували Абдунасир улы

Из справочника
Метрические книги с. Малое Русаково
ФИО
Абдували Абдунасир улы
Тип записи
о разводе
Номер записи
Кече Урсак-75рв
Роль персоны
Свидетель
Дата события
08.07.1909
Духовное лицо
мулла Шихабиддин Рахматуллин
Губерния прихода
Казанская
Уезд прихода
Свияжский
Место прихода
Малое Русаково
Полная запись МК
Разводящийся: Миннигали Афлатун улы
Разводящаяся: Зайнаб Хайрулла кызы
Свидетели: Абдували Абдунасир улы Миннигали Гайнулла улы
Причина
по причине отсутствия средств и утраты любви
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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