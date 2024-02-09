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Миннигали Гайнулла улы

Из справочника
Метрические книги с. Малое Русаково
ФИО
Миннигали Гайнулла улы
Тип записи
о браке
Номер записи
Кече Урсак-322б
Роль персоны
Свидетель
Дата события
12.05.1906
Духовное лицо
мулла Абдугазиз Рахматулла улы
Губерния прихода
Казанская
Уезд прихода
Свияжский
Место прихода
Малое Русаково
Условия брака
62 сум
Полная запись МК
Невеста: Гайникамал Насибулла кызы
Отец невесты: Насибулла
Жених: Кашман аул Мухаммадзакир Мухаммадшакир улы
Отец жениха: Мухаммадшакир
Представители невесты: отец Насибулла Шахидулла улы
Представители жениха: отец Мухаммадшакир Мухаммадгалим улы
Свидетели невесты:
Свидетели жениха:
Свидетели: Миннигали Гайнулла улы Сайфулла Аюб улы
Комментарий
второй брак у обоих
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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