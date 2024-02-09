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Шамсиддин Мифтах улы

Из справочника
Метрические книги с. Малое Русаково
ФИО
Шамсиддин Мифтах улы
Тип записи
о браке
Номер записи
Кече Урсак-102б
Роль персоны
Свидетель
Дата события
21.06.1868
Духовное лицо
мулла Абдугазиз Рахматулла улы
Губерния прихода
Казанская
Уезд прихода
Свияжский
Место прихода
Малое Русаково
Условия брака
20 танга
Полная запись МК
Невеста: Гульфариха Сайфиддин кызы
Жених: Сажакаб аул Валиулла Губайдулла улы
Отец жениха: Губайдулла
Представители невесты: брат Бикчинтай Бикбау улы
Представители жениха:
Свидетели невесты:
Свидетели жениха:
Свидетели: Аюб Гали улы Шамсиддин Мифтах улы
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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