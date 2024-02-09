Салахуддин Хабибулла улы
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Метрические книги с. Малое Русаково
- ФИО
- Салахуддин Хабибулла улы
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- Кече Урсак-244б
- Роль персоны
- Жених
- Дата события
- 16.06.1891
- Духовное лицо
- мулла Абдугазиз Рахматулла улы
- Губерния прихода
- Казанская
- Уезд прихода
- Свияжский
- Место прихода
- Малое Русаково
- Возраст (лет)
- 31
- Условия брака
- 25 танга
- Полная запись МК
- Невеста: Гильмибаян Мухаммадишах кызы
Отец невесты: Мухаммадишах Мухаммадфайз улы
Жених: Бурундук аул Салахуддин Хабибулла улы
Отец жениха: Хабибулла
Представители невесты: отчим Хусамиддин Назир улы
Представители жениха: отец Хабибулла Хасан улы
Свидетели невесты: Ахмаджан Ахмадей улы Жамалиддин Назир улы
Свидетели жениха: Хамидулла Мингульбай улы Гайнулла Губайдулла улы
Свидетели:
- Комментарий
- у него второй у нее первый брак
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- Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)
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