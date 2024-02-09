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Салахуддин Хабибулла улы

Из справочника
Метрические книги с. Малое Русаково
ФИО
Салахуддин Хабибулла улы
Тип записи
о браке
Номер записи
Кече Урсак-244б
Роль персоны
Жених
Дата события
16.06.1891
Духовное лицо
мулла Абдугазиз Рахматулла улы
Губерния прихода
Казанская
Уезд прихода
Свияжский
Место прихода
Малое Русаково
Возраст (лет)
31
Условия брака
25 танга
Полная запись МК
Невеста: Гильмибаян Мухаммадишах кызы
Отец невесты: Мухаммадишах Мухаммадфайз улы
Жених: Бурундук аул Салахуддин Хабибулла улы
Отец жениха: Хабибулла
Представители невесты: отчим Хусамиддин Назир улы
Представители жениха: отец Хабибулла Хасан улы
Свидетели невесты: Ахмаджан Ахмадей улы Жамалиддин Назир улы
Свидетели жениха: Хамидулла Мингульбай улы Гайнулла Губайдулла улы
Свидетели:
Комментарий
у него второй у нее первый брак
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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