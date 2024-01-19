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Хусниддин Мухаммадияр улы

Из справочника
Метрические книги с. Малое Русаково
ФИО
Хусниддин Мухаммадияр улы
Пол
М
Тип записи
о смерти
Номер записи
Кече Урсак-381у
Роль персоны
Умерш.
Дата события
12.11.1885
Духовное лицо
указной имам мулла Абдугазиз Рахматулла улы
Губерния прихода
Казанская
Уезд прихода
Свияжский
Место прихода
Малое Русаково
Возраст (лет)
50
Полная запись МК
Умерш.: Хусниддин Мухаммадияр улы
Причина
гадау кулындан китти
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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