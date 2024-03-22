Файзулла
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Метрические книги мечети с. Малое Русаково
- ФИО
- Файзулла
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- Кече Урсак-97б
- Роль персоны
- Представитель невесты
- Дата события
- 26.02.1868
- Духовное лицо
- мулла Абдугазиз Рахматулла улы
- Губерния прихода
- Казанская
- Уезд прихода
- Свияжский
- Место прихода
- Малое Русаково
- Роль представляющего
- отец
- Условия брака
- 15 танга
- Полная запись МК
- Невеста: Хайринисо Файзулла кызы
Отец невесты: Файзулла
Жених: Камалиддин Галимбек улы
Отец жениха: Галимбек
Представители невесты: отец Файзулла брат Фахриддин Шафигулла улы
Представители жениха: отец Галимбек Гали улы
Свидетели невесты:
Свидетели жениха:
Свидетели: Жалалиддин Исмагил улы Миннигази Ивахид улы
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- Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)
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