Файзулла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФайзулла

Файзулла

Из справочника
Метрические книги мечети с. Малое Русаково
ФИО
Файзулла
Тип записи
о браке
Номер записи
Кече Урсак-97б
Роль персоны
Представитель невесты
Дата события
26.02.1868
Духовное лицо
мулла Абдугазиз Рахматулла улы
Губерния прихода
Казанская
Уезд прихода
Свияжский
Место прихода
Малое Русаково
Роль представляющего
отец
Условия брака
15 танга
Полная запись МК
Невеста: Хайринисо Файзулла кызы
Отец невесты: Файзулла
Жених: Камалиддин Галимбек улы
Отец жениха: Галимбек
Представители невесты: отец Файзулла брат Фахриддин Шафигулла улы
Представители жениха: отец Галимбек Гали улы
Свидетели невесты:
Свидетели жениха:
Свидетели: Жалалиддин Исмагил улы Миннигази Ивахид улы
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close