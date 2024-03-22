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Маджид

Из справочника
Метрические книги мечети с. Малое Русаково
ФИО
Маджид
Тип записи
о браке
Номер записи
Кече Урсак-115б
Роль персоны
Отец жениха
Дата события
02.03.1871
Духовное лицо
мулла Абдугазиз Рахматулла улы
Губерния прихода
Казанская
Уезд прихода
Свияжский
Место прихода
Малое Русаково
Условия брака
35 танга
Полная запись МК
Невеста: Хаснижамал Аюб кызы
Отец невесты: Аюб
Жених: Улуг Бакаржи аул Хибатулла Маджид улы
Отец жениха: Маджид
Представители невесты: отец Аюб
Представители жениха:
Свидетели невесты:
Свидетели жениха:
Свидетели: Хусамиддин Назир улы Юсуф Ишмухаммад улы
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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