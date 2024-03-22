Маджид
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Метрические книги мечети с. Малое Русаково
- ФИО
- Маджид
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- Кече Урсак-115б
- Роль персоны
- Отец жениха
- Дата события
- 02.03.1871
- Духовное лицо
- мулла Абдугазиз Рахматулла улы
- Губерния прихода
- Казанская
- Уезд прихода
- Свияжский
- Место прихода
- Малое Русаково
- Условия брака
- 35 танга
- Полная запись МК
- Невеста: Хаснижамал Аюб кызы
Отец невесты: Аюб
Жених: Улуг Бакаржи аул Хибатулла Маджид улы
Отец жениха: Маджид
Представители невесты: отец Аюб
Представители жениха:
Свидетели невесты:
Свидетели жениха:
Свидетели: Хусамиддин Назир улы Юсуф Ишмухаммад улы
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- Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)
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