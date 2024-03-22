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Амирхан Ахмадей улы

Из справочника
Метрические книги мечети с. Малое Русаково
ФИО
Амирхан Ахмадей улы
Пол
М
Тип записи
о смерти
Номер записи
Кече Урсак-311у
Роль персоны
Умерш.
Дата события
09.12.1877
Духовное лицо
указной имам мулла Абдугазиз Рахматулла улы
Губерния прихода
Казанская
Уезд прихода
Свияжский
Место прихода
Малое Русаково
Возраст (лет)
75
Полная запись МК
Умерш.: Амирхан Ахмадей улы
Причина
от старости
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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