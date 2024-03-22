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Файзулла Бакес улы

Из справочника
Метрические книги мечети с. Малое Русаково
ФИО
Файзулла Бакес улы
Тип записи
о браке
Номер записи
Кече Урсак-45б
Роль персоны
Свидетель
Дата события
25.02.1844
Духовное лицо
имам Абдужамиль Дамин улы
Губерния прихода
Казанская
Уезд прихода
Свияжский
Место прихода
Малое Русаково
Условия брака
160 рублей
Полная запись МК
Невеста: [нет имени]
Отец невесты: Бикмулла
Жених: Кече Кайбыч аул Сайфиддин Сайдаш улы
Отец жениха: Сайдаш
Представители невесты: отец Бикмулла Абдурашид улы
Представители жениха: отец Сайдаш Ураз улы
Свидетели невесты:
Свидетели жениха:
Свидетели: Габбей Абдурашид улы Файзулла Бакес улы
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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