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Багауддин Хусниддин улы

Из справочника
Метрические книги мечети с. Малое Русаково
ФИО
Багауддин Хусниддин улы
Тип записи
о рождении
Номер записи
Кече Урсак-1008р
Роль персоны
Отец
Дата события
30.06.1906
Духовное лицо
указной имам мулла Абдугазиз Рахматулла улы, Шигабутдин мулла Абдулгазиз улы
Губерния прихода
Казанская
Уезд прихода
Свияжский
Место прихода
Малое Русаково
Полная запись МК
Ребенок: Шамсижахан Багауддин кызы
Отец: Багауддин Хусниддин улы
Мать: Махируй Багауддин
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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