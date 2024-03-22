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Мухаммадрахим Байтеряк улы

Из справочника
Метрические книги мечети с. Малое Русаково
ФИО
Мухаммадрахим Байтеряк улы
Тип записи
о браке
Номер записи
Кече Урсак-55б
Роль персоны
Свидетель
Дата события
26.05.1848
Духовное лицо
имам Абдужамиль Дамин улы
Губерния прихода
Казанская
Уезд прихода
Свияжский
Место прихода
Малое Русаково
Условия брака
100 рублей
Полная запись МК
Невеста: Магрифа Гадельша кызы
Отец невесты: Гадельша
Жених: Улуг Кайбыч аул Минни Ахтям улы
Отец жениха: Ахтям
Представители невесты: отец Гадельша Байтеряк улы
Представители жениха:
Свидетели невесты:
Свидетели жениха:
Свидетели: Мухаммадгали Байтеряк улы Мухаммадрахим Байтеряк улы Мингуш Атикай улы
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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