Бикмухаммад Дамин улы
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Метрические книги с. Малое Русаково
- ФИО
- Бикмухаммад Дамин улы
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- Кече Урсак-155б
- Роль персоны
- Свидетель
- Дата события
- ..1878
- Духовное лицо
- указной имам мулла Ахмад мулла Бикмамет улы
- Губерния прихода
- Казанская
- Уезд прихода
- Свияжский
- Место прихода
- Малое Русаково
- Условия брака
- 10 сум
- Полная запись МК
- Невеста: Сахибкамал Мухаммадияр кызы
Отец невесты: Мухаммадияр
Жених: Кажар Урсак аул Сайфиддин Динмухаммад улы
Отец жениха: Динмухаммад
Представители невесты: отец Мухаммадияр
Представители жениха:
Свидетели невесты:
Свидетели жениха:
Свидетели: Бикмухаммад Дамин улы Сайфулла Аюб улы
- Комментарий
- вдовец
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- Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)
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