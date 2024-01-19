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Бикмухаммад Дамин улы

Из справочника
Метрические книги с. Малое Русаково
ФИО
Бикмухаммад Дамин улы
Тип записи
о браке
Номер записи
Кече Урсак-155б
Роль персоны
Свидетель
Дата события
..1878
Духовное лицо
указной имам мулла Ахмад мулла Бикмамет улы
Губерния прихода
Казанская
Уезд прихода
Свияжский
Место прихода
Малое Русаково
Условия брака
10 сум
Полная запись МК
Невеста: Сахибкамал Мухаммадияр кызы
Отец невесты: Мухаммадияр
Жених: Кажар Урсак аул Сайфиддин Динмухаммад улы
Отец жениха: Динмухаммад
Представители невесты: отец Мухаммадияр
Представители жениха:
Свидетели невесты:
Свидетели жениха:
Свидетели: Бикмухаммад Дамин улы Сайфулла Аюб улы
Комментарий
вдовец
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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