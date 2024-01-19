Изатулла Рахматулла улы
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Метрические книги с. Малое Русаково
- ФИО
- Изатулла Рахматулла улы
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- Кече Урсак-82б
- Роль персоны
- Представитель невесты
- Дата события
- 10.03.1865
- Духовное лицо
- указной имам мулла Кече Урсак аула Абдугазиз Рахматулла улы
- Губерния прихода
- Казанская
- Уезд прихода
- Свияжский
- Место прихода
- Малое Русаково
- Условия брака
- 238 сум
- Полная запись МК
- Невеста: Гильмижамал Сайфиддин Тимиркай кызы
Воспитатель невесты: Мухаммадрахим Байтеряк
Жених: Сайфиддин Гадельша улы
Отец жениха: Гадельша
Представители невесты: Изатулла Рахматулла улы
Представители жениха:
Свидетели невесты:
Свидетели жениха:
Свидетели: Ахмадей Талмай улы Жалалиддин Исмагил улы Мухаммадсадик Гаис улы
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- Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)
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