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Изатулла Рахматулла улы

Из справочника
Метрические книги с. Малое Русаково
ФИО
Изатулла Рахматулла улы
Тип записи
о браке
Номер записи
Кече Урсак-82б
Роль персоны
Представитель невесты
Дата события
10.03.1865
Духовное лицо
указной имам мулла Кече Урсак аула Абдугазиз Рахматулла улы
Губерния прихода
Казанская
Уезд прихода
Свияжский
Место прихода
Малое Русаково
Условия брака
238 сум
Полная запись МК
Невеста: Гильмижамал Сайфиддин Тимиркай кызы
Воспитатель невесты: Мухаммадрахим Байтеряк
Жених: Сайфиддин Гадельша улы
Отец жениха: Гадельша
Представители невесты: Изатулла Рахматулла улы
Представители жениха:
Свидетели невесты:
Свидетели жениха:
Свидетели: Ахмадей Талмай улы Жалалиддин Исмагил улы Мухаммадсадик Гаис улы
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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