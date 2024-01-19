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Абдугазиз Рахматулла улы

Из справочника
Метрические книги с. Малое Русаково
ФИО
Абдугазиз Рахматулла улы
Пол
Ж
Тип записи
о смерти
Номер записи
Кече Урсак-683у
Роль персоны
Отец умерш.
Дата события
23.12.1910
Духовное лицо
имам хатыб Гирфан Минхажеддин Минхажеддинов
Губерния прихода
Казанская
Уезд прихода
Свияжский
Место прихода
Малое Русаково
Возраст (лет)
81
Полная запись МК
Умерш.: Хабибжамал Абдугазиз кызы
Отец умерш.: Абдугазиз Рахматулла улы
Муж умерш.: Мухаммадрахим
Причина
от старости
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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