Захидулла Фатхулла улы
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Метрические книги с. Малое Русаково
- ФИО
- Захидулла Фатхулла улы
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- Кече Урсак-274б
- Роль персоны
- Представитель жениха
- Дата события
- 20.11.1897
- Духовное лицо
- мулла Абдугазиз Рахматулла улы
- Губерния прихода
- Казанская
- Уезд прихода
- Свияжский
- Место прихода
- Малое Русаково
- Роль представляющего
- старший брат
- Условия брака
- 5 сум
- Полная запись МК
- Невеста: Бибимарфуга Галиакбар кызы
Отец невесты: Галиакбар Абдубасир улы
Жених: Улуг Урсак аул Галиулла Фатхулла улы
Отец жениха: Фатхулла
Представители невесты: отец Галиакбар Абдубасир улы
Представители жениха: старший брат Захидулла Фатхулла улы
Свидетели невесты:
Свидетели жениха:
Свидетели: Хамидулла Хайрулла улы Гисматулла Изатулла улы
- Комментарий
- у него второй у нее первый брак
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- Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)
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