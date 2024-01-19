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Захидулла Фатхулла улы

Из справочника
Метрические книги с. Малое Русаково
ФИО
Захидулла Фатхулла улы
Тип записи
о браке
Номер записи
Кече Урсак-274б
Роль персоны
Представитель жениха
Дата события
20.11.1897
Духовное лицо
мулла Абдугазиз Рахматулла улы
Губерния прихода
Казанская
Уезд прихода
Свияжский
Место прихода
Малое Русаково
Роль представляющего
старший брат
Условия брака
5 сум
Полная запись МК
Невеста: Бибимарфуга Галиакбар кызы
Отец невесты: Галиакбар Абдубасир улы
Жених: Улуг Урсак аул Галиулла Фатхулла улы
Отец жениха: Фатхулла
Представители невесты: отец Галиакбар Абдубасир улы
Представители жениха: старший брат Захидулла Фатхулла улы
Свидетели невесты:
Свидетели жениха:
Свидетели: Хамидулла Хайрулла улы Гисматулла Изатулла улы
Комментарий
у него второй у нее первый брак
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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