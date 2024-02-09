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Бибигазиза Биктимир кызы

Из справочника
Метрические книги с. Малое Русаково
ФИО
Бибигазиза Биктимир кызы
Тип записи
о браке
Номер записи
Кече Урсак-216б
Роль персоны
Невеста
Дата события
..1886
Духовное лицо
мулла Абдугазиз Рахматулла улы
Губерния прихода
Казанская
Уезд прихода
Свияжский
Место прихода
Малое Русаково
Возраст (лет)
18
Условия брака
15 сум
Полная запись МК
Невеста: Бибигазиза Биктимир кызы
Отец невесты: Биктимир
Жених: Балкачар аул Зияддин Абдугазиз улы
Отец жениха: Абдугазиз
Представители невесты: брат Бикчинтай Биктимир улы
Представители жениха: отец Абдугазиз Ахтам улы
Свидетели невесты:
Свидетели жениха:
Свидетели: Салаватулла Мухаммадгали улы Балкачар аул Бикбулат Ахтари улы
Комментарий
холост
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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