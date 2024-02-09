Бибигазиза Биктимир кызы
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Метрические книги с. Малое Русаково
- ФИО
- Бибигазиза Биктимир кызы
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- Кече Урсак-216б
- Роль персоны
- Невеста
- Дата события
- ..1886
- Духовное лицо
- мулла Абдугазиз Рахматулла улы
- Губерния прихода
- Казанская
- Уезд прихода
- Свияжский
- Место прихода
- Малое Русаково
- Возраст (лет)
- 18
- Условия брака
- 15 сум
- Полная запись МК
- Невеста: Бибигазиза Биктимир кызы
Отец невесты: Биктимир
Жених: Балкачар аул Зияддин Абдугазиз улы
Отец жениха: Абдугазиз
Представители невесты: брат Бикчинтай Биктимир улы
Представители жениха: отец Абдугазиз Ахтам улы
Свидетели невесты:
Свидетели жениха:
Свидетели: Салаватулла Мухаммадгали улы Балкачар аул Бикбулат Ахтари улы
- Комментарий
- холост
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- Источник
- Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)
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