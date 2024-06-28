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Сенцов Василий Филиппов

Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
ФИО
Сенцов Василий Филиппов
Тип записи
о смерти
Номер записи
37-с
Роль персоны
Отец умерш.
Дата события
27.09.1842
Приход
Казанская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Воронежский
Место прихода
Малая Приваловка
Статус персоны
государственный крестьянин
Нас. пункт приписки
с. Малая Приваловка, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.
Священнослужители
Исповедывал: священник Андрей Покровский; Совершал погребение: священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, пономарь Иван Орлов
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 86
Полная запись МК
Счёт умерших: 25 муж
Умерш. - Сенцов Антоний Васильев
Отец умерш. - Сенцов Василий Филиппов, государственный крестьянин (с. Малая Приваловка, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.)
Примечание: Нумерация листов по сканам в АИС. В случае, если указаны только два компонента имени, у женщин считаю отчеством, у мужчин - фамилией.
Примечание / Дополнительно
Нумерация листов по сканам в АИС. В случае, если указаны только два компонента имени, у женщин считаю отчеством, у мужчин - фамилией.
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Источник
Индексация данных проведена Натальей Тарасенко

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