Паренов Яков Иванов
Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
- ФИО
- Паренов Яков Иванов
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 16-б
- Роль персоны
- Свидетель невесты
- Дата события
- 01.11.1842
- Приход
- Казанская ц.
- Губерния прихода
- Воронежская
- Уезд прихода
- Воронежский
- Место прихода
- Малая Приваловка
- Статус персоны
- государственный крестьянин
- Нас. пункт приписки
- с. Малая Приваловка, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.
- Дата брака
- 01.11.1842
- Священнослужители
- священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, пономарь Иван Орлов
- Архивный код
- ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 74
- Полная запись МК
- Счёт браков: 16
Жених - Панин Максим Павлов, государственный крестьянин (с. Малая Приваловка, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Паренова Агрипина Ильина, государственная крестьянка (с. Малая Приваловка, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Паренов Михаил Кононов, государственный крестьянин (с. Малая Приваловка, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.)
Свидетель жениха №2 - Паренов Егор Кононов, государственный крестьянин (с. Малая Приваловка, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.)
Свидетель невесты №1 - Паренов Иван Ильин, государственный крестьянин (с. Малая Приваловка, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.)
Свидетель невесты №2 - Паренов Яков Иванов, государственный крестьянин (с. Малая Приваловка, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.)
Примечание: Нумерация листов по сканам в АИС. В случае, если указаны только два компонента имени, у женщин считаю отчеством, у мужчин - фамилией.
- Примечание / Дополнительно
- Нумерация листов по сканам в АИС. В случае, если указаны только два компонента имени, у женщин считаю отчеством, у мужчин - фамилией.
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- Индексация данных проведена Натальей Тарасенко
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