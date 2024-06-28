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Дудоров Онистрат Игнатов

Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
ФИО
Дудоров Онистрат Игнатов
Тип записи
о браке
Номер записи
13-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
23.10.1842
Приход
Казанская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Воронежский
Место прихода
Малая Приваловка
Статус персоны
крестьянин помещика Халютина
Дата брака
23.10.1842
Священнослужители
священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, пономарь Иван Орлов
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 71
Полная запись МК
Счёт браков: 13
Жених - Дудоров Ардамон Антиохиев, крестьянин помещика Халютина / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Селезнева Домника Меркуриева, крестьянская девица помещика Халютина / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Бруданин Киприян Димитриев, крестьянин помещика Халютина
Свидетель жениха №2 - Дудоров Онистрат Игнатов, крестьянин помещика Халютина
Свидетель невесты №1 - Быханов Петр Федотов, крестьянин помещика Халютина
Свидетель невесты №2 - Шигин Апполон Андреев, крестьянин помещика Халютина
Примечание: Нумерация листов по сканам в АИС. В случае, если указаны только два компонента имени, у женщин считаю отчеством, у мужчин - фамилией.
Примечание / Дополнительно
Нумерация листов по сканам в АИС. В случае, если указаны только два компонента имени, у женщин считаю отчеством, у мужчин - фамилией.
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Источник
Индексация данных проведена Натальей Тарасенко

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