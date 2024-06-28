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Павлова Евдокия Карпова

Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
ФИО
Павлова Евдокия Карпова
Пол
Ж
Тип записи
о браке
Номер записи
11-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
23.10.1842
Приход
Казанская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Воронежский
Место прихода
Малая Приваловка
Статус персоны
государственная крестьянка
Нас. пункт приписки
с. Орлово, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.
Дата брака
23.10.1842
Возраст (лет)
18
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, пономарь Иван Орлов
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 69
Полная запись МК
Счёт браков: 11
Жених - Акиньшин Иван Григорьев, государственный крестьянин (с. Малая Приваловка, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Невеста - Павлова Евдокия Карпова, государственная крестьянка (с. Орлово, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Паренов Василий Герасимов, государственный крестьянин (с. Малая Приваловка, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.)
Свидетель жениха №2 - Акиньшин Григорий Николаев, государственный крестьянин (с. Малая Приваловка, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.)
Свидетель невесты №1 - Паренов Яков Иванов, государственный крестьянин (с. Малая Приваловка, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.)
Свидетель невесты №2 - Панин Симеон Абрамов, государственный крестьянин (с. Малая Приваловка, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.)
Примечание: Нумерация листов по сканам в АИС. В случае, если указаны только два компонента имени, у женщин считаю отчеством, у мужчин - фамилией.
Примечание / Дополнительно
Нумерация листов по сканам в АИС. В случае, если указаны только два компонента имени, у женщин считаю отчеством, у мужчин - фамилией.
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Источник
Индексация данных проведена Натальей Тарасенко

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